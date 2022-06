Famosa arquitecta Zaha Hadid morre aos 65 anos

Em 2010, foi inaugurada a Casa de Ópera Guangzhou, na China. Uma cascata de granito em cinza escura esconde uma casa de ópera com 1800 lugares. Como acontece com qualquer projecto, também aqui a funcionalidade é o foco. Assim, a partir do subsolo existem escadas rolantes que desembocam num pátio central a partir do qual se pode entrar no hall de entrada da ópera ou na sala polivalente. A Casa de Ópera é o coração do desenvolvimento cultural de Guangzhou.