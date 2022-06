Design de cozinha: as vantagens de um layout em L

Nem todas as cozinhas têm a mesma planta, existem diferentes modelos, e a verdade é que haverá uma que se encaixará melhor naquele espaço, U, L, I ou G? Uma destas letras ou melhor um destes layouts determinará sem qualquer dúvida a qualidade do vosso trabalho, pois uma delas será mais prática e mais avantajada. A disposição deve ser assim, concebida com cuidado. O tal formato triangular deve permitir uma distância reduzida entre o frigorífico, a pia e lava-loiça, bem como o fogão e o forno. É importante organizar os eletrodomésticos de acordo com esta ordem.

No caso de uma cozinha com um plano em U, isto é em três paredes, é excelente para rentabilizar o espaço, acaba por limitar o movimento, tendo tudo à mão de semear. Quanto às cozinhas em G, estas comunicam geralmente com a sala de jantar ou estar, oferecendo um extensão angular bem equipada, no entanto, é necessário um grande espaço para a sua instalação. É um layout bastante familiar e convidativo, que lhe permite cozinhar no coração da sua casa.

Quanto ao layout em L, este é mais utilizado numa cozinha com espaço individual e próprio, sendo mais adequado numa área mais reduzida. As cozinhas em L são as mais comuns e hoje optamos por partilhar as suas vantagens neste artigo bem especial.

A sua cozinha é em L? Então tem espreitar estas inspirações e respetivas dicas!