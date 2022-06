Há sempre sol no terraço perfeito!

Há momentos em que ficamos de olhos em bico. Este é, sem dúvida, um deles. O ambiente criado por este terraço torna esta vivenda verdadeiramente fantástica. Diferentes áreas foram criadas neste espaço, cada uma para circunstâncias ideias ou específicas.

O terraço quando convive paredes meias com a natureza torna-e ainda mais especial. Aqui, é possível almoçar ao ar livres, descansar depois de um dia intenso de trabalho ou passar umas belas tardes e noites à conversa. Tire o melhor proveito do eu terraço, ao longo do dia. Aproveite para ter um jardim por perto.