Refúgio de família no Algarve

A hora já mudou, a primavera já começou e já sonhamos com os dias de verão e de praia. Não há melhor do que ir até ao Algarve com o homify 360º de hoje, para se inspirar para as férias. No sul do país, já nesta altura há belos dias de sol, e nada melhor do que ter um refúgio onde ficar por lá uns dias, nem que seja o fim de semana.

Hoje mostramos-lhe uma moradia fantástica, em pleno Algarve. A moradia ideal para uma família, com espaços amplos, coloridos e luminosos, como não poderia deixar de ser. Vamos conhecer este projecto através da lente de Pedro Queiroga | Fotógrafo, com sede no Algarve, mais propriamente em Olhão, espreite cada detalhe em baixo.