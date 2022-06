6 ideias para uma casa pequena, mas com estilo!

Se tem uma casa pequena e quer dotá-la com todas as comodidades, é importante maximizar o espaço para evitar que a já pequena propriedade se torne ainda mais claustrofóbica e pouco funcional. Uma casa pequena, quando bem organizada, pode parecer mais ampla do que realmente é. Um elemento importante é a cor das paredes. No caso de uma pequena casa, concentre-se numa cor clara e uniforme para as áreas principais. Para divisões como o quarto ou a casa de banho, pode optar por um tom mais improvável e colorido. O ideal é manter uma paleta cromática neutra facilmente personalizável através de ornamentos mais vibrantes que devolvem carácter e identidade ao interior.

Neste livro de ideias, deixamos-lhe algumas sugestões sobre como potenciar as áreas de uma casa pequena.