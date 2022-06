Um castelo do século XXI

Grande parte da qualidade do projeto final resulta do respeito e compreensão por toda a envolvente paisagística. O trabalho de paisagismo desenvolvido pelo atelier Guedes Cruz Arquitectos preservou o aspecto selvagem da paisagem, criando um ambiente em verdadeiro contacto com a natureza. As restantes características do projeto de arquitectura desenvolveram à volta desta vontade de complementar a beleza natural do lugar. Foi o trabalho de depuração de todas as formas e detalhes que deu origem à visível sofisticação.