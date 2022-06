Armadilhas que pode encontrar ao construir uma casa modular

Vamos então falar dos problemas que pode enfrentar se pretender optar por esta solução de construção!

- Casas modulares baratas é aquilo que procuram todos os que ponderam este tipo de casas, mas a realidade pode não ser tão directa . O preço pode ser mais elevado do que supunha inicialmente, e aproximar-se do de uma casa convencional mais do que gostaria. Se tiver de comprar o terreno a diferença de preços entre as duas construções pode ser mesmo pouco significativa, pois as casas tradicionais são vendidas muitas vezes com o lote onde foram construídas já incluído. E depois não se esqueça de somar as despesas de preparação do terreno onde a casa modular vai ser implantada… Terraplanagens e escavações podem aumentar o preço final. Por outro lado a distância entre a fábrica e o local de implantação pode adicionar ao seu orçamento custos de transporte bastante elevados.

- Dificuldades no financiamento e no investimento. Em Portugal poderá não conseguir empréstimo para a aquisição deste tipo de habitações, e se o conseguir ele poderá ser mais caro do que com as casas tradicionais. Outro grande inconveniente destas habitações é o facto de terem de ser pagas antes de a sua construção ser iniciada.

- O licenciamento. Em Portugal ainda há algumas dificuldades no licenciamento deste tipo de casas, podendo ser um processo mais complicado do que licenciar uma casa de construção tradicional, embora a legislação auxiliar neste ponto, não diferenciando os métodos de construção e obrigando a uma aplicação de regras comuns a todas as construções.