Antes e depois de 5 terraços: transformações fabulosas!

A intervenção fez maravilhas por este terraço que em nada se assemelha com o que era. As peças antigas foram retiradas, assim como as cortinas, e esta área agora pode respirar e receber a luz do sol. Ao fundo, foi colocada uma pequena mesa com duas cadeiras para que os proprietários possam desfrutar de um pequeno-almoço agradável iluminado por luz natural e com a natureza a entrar pela janela. As flores dispostas no parapeito trazem cor ao espaço sombrio que víamos na imagem anterior.