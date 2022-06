A casa com que sempre sonhou: rústico e moderno

Entramos na casa e deparamo-nos com a sala de estar. O aspecto tradicional e rústico do exterior não deixa adivinhar a modernidade do interior decorado com um olhar contemporâneo, elegante e mais cosmopolita. Este estilo faz uso do branco e de elementos geométricos e minimalistas e o toque acolhedor surge por via das vigas de madeira. Uma combinação especial e bem conseguida. A parede que serve como pano de fundo para a televisão é em pedra, surgindo, assim, mais um elemento rústico no espaço. A restante decoração baseia-se na combinação entre o preto e o branco. A estrela indiscutível neste espaço é o candeeiro suspenso, uma peça elegante e icónica.