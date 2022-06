Fazer do seu pequeno T0 um espaço cool – é mais fácil do que pensa

Agora pode nos perguntar porquê ter mobiliário escandinavo numa casa pequena?

A resposta é fácil – é um mobiliário simples. Tendo em conta que num T0 o espaço é reduzido, é preferível optar por um mobiliário que tenha linhas básicas, um pouco minimalista diríamos nós.

Quanto mais simples for o mobiliário, mais leve ficará o ambiente. A verdade é que peças demasiadas rebuscadas e volumosas irão abafar o espaço, roubando assim o que é de mais preciso: os metros quadrados.

O estilo escandinavo está bastante em voga, são muitas as peças que existem neste mercado com estes traços, só que muitas vezes não lhe é associado o respetivo estilo. Reparem nesta cadeira, de certeza que já se deparou com este modelo, é uma grande tendência 2016 no mundo da decoração de interior. Não temos dúvidas que ficará bem no seu estúdio!