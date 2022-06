Como decorar a sua casa de acordo com o Feng Shui

A tradução literal do termo Feng Shui é vento e água, mas que segredos esconde esta ancestral arte chinesa?

O objetivo principal desta arte milenar é viver em harmonia com a terra, de modo a obter os maiores benefícios, a paz e a prosperidade para estar em perfeito equilíbrio com a natureza. O Feng Shui teve origem na China antiga, há vários milhares de anos. As suas leis e princípios foram desenvolvidos através dos séculos e transmitidos oralmente de Mestre para discípulo. Inicialmente apenas os imperadores e as classes privilegiadas praticavam essa arte que nasceu com base na doutrina taoísta. Através de um estudo da paisagem, da natureza e seus ciclos, o Feng Shui ajudava a melhorar a vida das pessoas, harmonizando os lugares onde viviam. Com base no I Ching , nos cinco elementos do Wu Xing (a madeira (木), o fogo (火), a terra (土), o metal (金) e a água (水)), juntamente com as leis do Yin e Yang, o Feng Shui acredita na existência de uma energia vital positiva, Chi , que se move com o vento e se armazena na água e cujo fluxo se modifica pela forma e organização do espaço, os pontos cardeais e a meteorologia. Por volta do século IX dC, o Mestre Yang Yun Sang, principal conselheiro da corte do imperador Hi Tsang, publicou os segredos desta arte a toda a sociedade, deixando um legado de textos contendo essa sabedoria. A partir desse momento, nasceram duas escolas diferentes: a Escola da Forma e, mais tarde, a Escola da Bússola. Na sequência desta introdução, para mobilar as nossas casas de acordo com esta arte, devemos entender a circulação do Chi nos espaços. A energia entra num espaço e desloca-se através de ondas suaves antes de sair por uma outra porta ou janela. Quando o “Chi” flui livremente nos nossos lares, faz com que as pessoas experimentem uma sensação muito agradável. Portanto, as portas interiores e móveis devem estar dispostos de modo a que o fluxo circule por todo o espaço antes de sair desse local. Devemos evitar espaços livres voltados para a porta principal, porque o chi escapa-se rapidamente. Da mesma forma, os espaços que têm apenas uma entrada conseguem aproveitar bem o chi .