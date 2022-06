Remodelação onde o passado ganhou vida!

O Porto é uma cidade com um grande potencial turístico e com muita vida, assim a reabilitação de apartamentos antigos tem estado bastante em voga na cidade. É de um destes casos que lhe falamos no homify 360º de hoje. Mas a acrescentar ao projecto temos um dado especial é que o prédio em questão, situado na Rua Alexandre Braga foi projectado em 1923 pelo reconhecido arquitecto portuense José Marques da Silva. O que o torna um edifício especial para a história da arquitectura e da cidade e coloca na sua reabilitação um grande responsabilidade.

Um projecto pioneiro: Como referem os Arquitectos, que tiveram a cargo a tarefa de reabilitação do edifício, Nuno Valentim Arquitectura e Reabilitação ''o sistema construtivo tradicional da casa burguesa portuense foi reinterpretada por Marques da Silva, apresentando-se neste caso um pioneiro processo de ajustamento à incorporação de vigas em betão em forma de “T” invertido que reforçam a estrutura principal (diminuindo a presença de muros estruturais e libertando consequentemente a configuração interior dos espaços). Mantêm-se no entanto a madeira como elemento de estrutura secundária (pavimentos e cobertura) e a pedra nos muros de meação e nos elementos trabalhados da fachada. Trata-se de um dos primeiros edifícios na cidade do Porto a aplicar o betão como elemento estrutural e a assumi-lo como elemento de composição de fachada.''

Conheça abaixo este projecto tão especial.