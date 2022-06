Apartamento minimalista em Belém

O homify 360º de hoje mostra-lhe um apartamento localizado em Lisboa, mais propriamente em Belém. Uma zona fantástica para morar. Trata-se da remodelação de um apartamento com baixo orçamento, para aluguer de curta duração. Mas poderia perfeitamente ser um apartamento para um casal ou simplesmente uma pessoa, no lugar ideal e absolutamente preparados no seu interior.

Um dos requisitos do cliente foi o de integrar alguma mobília que já lhe pertencia, como por exemplo o sofá. O que foi conseguido criando ambientes bastante modernos e funcionais. O projecto é da autoria do 'TIL THE END STUDIO, uma equipa de designers de interiores. O resultado é um espaço super agradável para fazer a vida do dia a dia, uma grande de inspiração.