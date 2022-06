Quartos com divisões de sonho

Além de uma pequena sala de estar nas costas, para descansar ao fim do dia, nada melhor do que uma cama com vista sobre a cidade. Sinta-se todos os dias no centro da cidade ou da aldeia que mais gosta. Neste exemplo, é Nova Iorque com que se sonha.

A divisórias entre as duas áreas é feita através da cabeceira da cama. Uma dupla função. Todos os pormenores neste quarto foram pensados ao pormenor. O próprio roupeiro serve de parede entre a casa de banho e o quarto. Planei antes de executar e o resultado poderá ser tão fantástico quanto este.