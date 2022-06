Uma atmosfera leve e colorida a não perder!

Até na casa de banho é dado espaço à cor e à alegria, com ornamentos vivos! Enquanto que na parede podemos observar uma grande borboleta verde num quadro, na pequena bancada do lavatório temos uma vela a adornar esta zona, com cores que ao mesmo tempo podem trazer tranquilidade ou impacto (por se destacarem do resto do ambiente). Veja como, de resto, são os únicos elementos decorativos de um espaço que não se sente vazio!