Uma casa deslumbrante bem a sul de Portugal!

No artigo de hoje focamo-nos numa perspectiva diferente da homify. Muitas vezes falamos de projectos magníficos de arquitectos, remodelações fantásticas de casas ou até o aproveitamento de espaços pouco funcionais que se transformam em imóveis de luxo. Como sabemos que o primeiro sentido a ser alimentado é a visão, procuramos trazer até si as melhores imagens de cada projecto, aquelas que mais cativam e que se tornam irresistivelmente atraentes, despertando a curiosidade dos nossos leitores. Mas lembre-se: na homify, contamos com os melhores profissionais – e isso passa também pelo excelente registo fotográfico! Para os mais novatos na nossa plataforma, não é a nossa equipa que se responsabiliza pelas fotografias presentes no site, e por isso mesmo é importante falar também de profissionais desta área.

Ser fotógrafo é mais do que disparar a máquina: é luz, enquadramento, sentido de oportunidade. No caso da fotografia de imóveis, é importante que o fotógrafo tenha outras competências, como por exemplo a capacidade de tirar partido do melhor das construções para transmitir isso mesmo aos visualizadores! Hoje falamos de Pedro Queiroga, fotógrafo algarvio com um trabalho fantástico ao nível da fotografia imobiliária e de interiores. Fique connosco, conheça-o um pouco melhor e perceba a importância deste profissional na apresentação de imóveis!