Maravilhoso antes e depois de uma casa em Sylt

De impessoal a elegante e confortável. O espaço que víamos na fotografia anterior foi decorado e é agora uma encantadora sala de estar onde a família pode desfrutar de agradáveis momentos de descanso e de convívio ao final do dia. A textura e a cor do chão, todo em madeira natural bem tratada, evidenciam-se no conjunto pela riqueza e calidez que lhe trazem. Na esquina, o candeeiro de pé com laivos rústicos emana uma luz confortável e contrasta com o espelho mais clássico. As cortinas brancas resguardam a privacidade da família e, quando abertas, deixam o verde do jardim entrar. Imagem de postal.