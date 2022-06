Como esconder uma vista feia da sua varanda

Optar por viver numa cidade, não quer dizer que deve rejeitar o céu azul, a natureza ou um espaço de relaxe: é por isso que as varandas ou terraços são de grande interesse para todos nós. A verdade é que a arquitetura portuguesa contempla, geralmente, nas suas construções este pedaço de espaço nas suas casas. São verdadeiros oásis de ar fresco, são lugares perfeitos para relaxar e descontrair, independentemente de serem pequenos ou grandes, o mais importante é estar bem organizado e decorado. As varandas podem ser as verdadeiras atrações do seu apartamento.

Mas (há sempre um mas na história) a paisagem ou a tal vista de uma varanda no coração de uma cidade nem sempre é a mais bonita, por estar comprometida. Prédios demasiados juntos, demasiado betão à volta ou simplesmente ou uma paisagem falhada… Dificilmente conseguimos alterar o que temos à nossa frente, no entanto, é possível tapar as vistas, de modo a tornar este cantinho da sua varanda, bem atrativo. Existem soluções que o ajudarão a criar um ambiente bem giro, sem despender muito ou fazer grandes obras. Reunimos as seis melhores e mais fáceis ideias para que possa pôr já em prática na sua varanda.

Assim, já não tem desculpas para não desfrutar da sua varanda no próximo verão!