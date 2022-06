Surpreendente apartamento de apenas 30 m²

Com o crescimento populacional e o aumento da densidade das grandes urbes do mundo, a optimização do espaço habitacional é uma das principais preocupações dos profissionais das áreas de design e de arquitectura que têm vindo a criar uma consciência sobre o aproveitamento dos espaços em termos de funcionalidade e qualidade de vida. É por isso que, nos dias de hoje, vemos cada vez mais apartamentos e casas que, não obstante as suas limitadas dimensões, são desenhados de forma a que cada um dos seus metros quadrados sejam aproveitados ao máximo, tornando agradável a experiência de quem lá mora.

Neste livro de ideias, apresentamos-lhe um projecto da autoria do estúdio Spamroom que vai ao encontro destas características. A arquitecta Paola Bagna pôs toda a sua experiência ao serviço deste pequeno apartamento de apenas 30m².