Uma casa simples, mas com design

Se procura um projecto simples, com alguns detalhes de design, recomendamos-lhe que preste atenção a esta casa. Os seus espaços abrem-se para zonas ao ar livre através de vidros que, não obstante, garantem a privacidade dos seus proprietários. Mas, não é tudo. Com formas geométricas que criam espaços luminosos, a arquitecta Andrea Mel e oarquitecto Guillermo Clarey resolvem os espaços de forma integral e funcional. Vemos um exemplo concreto neste projecto. Situado em Ituzaingó, província de Buenos Aires, caracteriza-se por uma linguagem arquitectónica contemporânea.

A fachada destaca-se pelo seu jogo de volumes e linhas pronunciadas. Nela, as cores contrastam na perfeição com materiais como a madeira e com uma paleta que percorre tons entre o castanho e o cinzento. A moradia desenvolve-se em dois pisos. No piso térreo, situam-se as zonas sociais e, no piso superior, as áreas privadas.

Vamos conhecer esta vivenda unifamiliar.