Não se deixe enganar pela fachada, esta casa é moderna!

Por detrás de uma modesta fachada, pode-se esconder uma magnífica e contemporânea peça arquitectónica. É precisamente isso que acontece com a bonita casa em forma de “L” que integra este livro de ideias e que chegou até nós por via do Root Studio. A moradia localiza-se em Oaxaca, um dos 31 estados do México.

A ideia geral era clara: o cliente não queria que, sob nenhuma circunstância, se removesse a árvore em torno da qual a casa foi construída. Assim, tendo em conta este pedido, o edifício ergueu-se formando um “L” ao redor da árvore.

Venha conhecê-la.