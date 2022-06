Projecte a sua casa como um arquitecto – seis sugestões geniais!

As sombras são importantes para dar uma sensação de realismo e de profundidade. São elas que oferecem ao projecto tridimensionalidade, tornando-o mais apelativo e imponente. As sombras estão relacionadas com o ângulo do sol. Assim, deve tentar perceber as características do terreno no que concerne à exposição solar e, a partir daí, determinar a localização das diferentes divisões e respectivas portas e janelas. Este aspecto é também essencial no que toca ao posicionamento do jardim, estufas e piscina.