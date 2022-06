Habitação super moderna e fascinante

Na sala o ambiente é moderno e agradável. Os sofás escuros trazem imenso conforto ao espaço. Na mesa de jantar não falta nada, elegantes cadeiras brancas e a mesa posta, para uma refeição. A forma como a iluminação foi projectada é também algo dos tempos modernos, disfarçada no tecto, numa calha ao comprido. Repare como as plantas aqui trazem cor e vida ao espaço, com as suas textura e verdes, um elemento com um papel importante na decoração. Saiba aqui como decorar a sua casa com plantas, várias ideias para criar pequenos jardins no interior, que fazem toda a diferença, de facto uma lufada de ar fresco em sua casa.