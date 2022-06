Truques baratos para melhorar a sua pequena cozinha

A cozinha é um dos espaços mais frequentados lá de casa, pela quantidade de refeições preparadas, pelas idas à cozinha para petiscar ou ainda para saborear os pratos cozinhados pelo chefe. E se nos perguntarem se o tamanho da cozinha importa para saciar a fome? Nós responderemos seguramente que não, pois bem poderá sem grande ou pequena, o seu intuito final é sempre o mesmo. Guardar, preparar e degustar os alimentos. Agora, a verdade é que uma cozinha bem organizada, arrumada e bonita também cativa… é que já diz o ditado – os olhos também comem!

Neste sentido é importante organizar a cozinha de acordo com as nossas necessidades. É, no entanto, possível, ter uma cozinha bonita e design por bem pouco, tendo em consideração o código decorativo da sala de estar, da sala de jantar ou até do quarto: é importante saber distribuir os elementos essenciais para cada divisão, tendo sempre a preocupação de um espaço agradável e funcional. E de facto, a cozinha é também merecedora de decoração e de cuidados estéticos e por mais pequena que seja… Descubra os pequenos truques que encontrámos para dar um novo look à sua cozinha.

É só despertar o artista que há em si!