Sala de jantar e todos os pormenores

Hoje a festa é à séria! Tudo está de pompa e circunstância na nossa sala de jantar. Sabe porquê? É que gostamos de receber bem os nossos convidados de honra, como tal queremos que fique lisonjeado com a nossa receção. Uma mesa branca é chique e bem, não há margem para erros. Os melhores copos saíram do armário e deram a pose, os pratos poisados um em cima do outro de forma tão delicada, a promessa é de não sujarmos muito. As velas e as flores frescas são as decorações perfeitas para se colocar em cima de uma mesa de jantar, é de uma subtileza e nobreza, que esta dica é para relembrarem para todo o sempre. Talvez um cenário que só nos lembrarmos em dia de festa, mas as velas e os melhores copos são para serem usados sempre que queiramos, a vida é só por si uma celebração. Aqui vai um brinde à sua vida! Tchin-Tchin!