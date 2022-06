Aromaterapia – sugestões para cada divisão da casa

As fragrâncias despertam emoções e sensações e recordam-nos experiências de vida pois apelam a uma raiz emocional relacionada com o estímulo do olfacto. Enquanto a apreciação de uma fragrância depende da história e do contexto de cada um, existem essências com fortes relações com sensações específicas que podem ser usadas para criar ambientes especiais de acordo com as necessidades de cada quarto.

O projecto da imagem é do gabinete Ancona+Ancona Arquitectos.