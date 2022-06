Salas com look NOVO em 6 passos!

Andamos sempre à procura do último grito da moda, de forma a atualizar também o nosso espaço de casa com as últimas tendências. Tal como sucede com a moda das passarelas. Ainda bem, que a decoração de interior é hoje valorizada e vive anos de glória, pois ela também vive a moda e existe uma necessidade de atualização, de beleza e claro de bem-estar.

Neste sentido, quer-se de quanto em quanto tempo, mudar um pouco o look da nossa casa, sem por isso gastar balúrdios ou mudar tudo de A a Z. É um pouco como nós fazemos com um novo corte de cabelo e umas roupas novas. A nossa casa é igual, de vez em quando ela precisa deste make over, para refrescar-se e atualizar-se, um pouco como um lufada de ar fresco, que nos trará uma sensação de bem-estar e de novidade, sem dúvida que estas (pequenas) mudanças nos fazem sentir bem e a (re)nascer.

Preparamos seis passos simples que poderá seguir para este tal make over à sua sala de estar. São fáceis e muitos deles acessíveis. Com pouco pode fazer muito. Tenha esta vontade e deixe de adiar para mais tarde, faça já hoje, vai ver que tudo irá revigorar. Venha descobrir os ingredientes para esta receita bem especial.