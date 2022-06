Uma casa para a vida!

No livro de ideias de hoje, vamos até à localidade de Santo Tomé (província de Santa Fé), mais precisamente ao Country Club El Paso, para lhe mostrar um projecto de recuperação e ampliação assinado pelo estúdio Arrillaga & Parola Arquitectos que deu vida a uma nova vivenda suburbana.

A obra foi projectada e executada no ano de 2014 e o programa de necessidades do cliente procurou funcionalidade e modernidade.

O terreno onde se localiza a moradia apresenta uma densa vegetação com exemplares de árvores de grande porte que geram planos de sombra.

A composição da vivenda é assimétrica e nela predominam linhas horizontais. A entrada de veículos faz-se por via de um caminho pavimentado que nos conduz à zona semicoberta que funciona como garagem.

A cobertura do terraço é composta por um revestimento texturado cinzento que se harmoniza com a vegetação existente.

Pedimos-lhe alguns minutos do seu dia para vir conhecer o interior deste deslumbrante edifício do outro lado do Atlântico.