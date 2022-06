Habitação moderna de sonho e de requinte

A parede sólida de revestimento em pedra cinza define o tom para o resto do espaço ao mesmo tempo as restantes paredes brancas e o piso de madeira criam uma tela clássica na qual se pinta um ambiente moderno. Os sofás são revestidos com almofadas vermelhas, realçando-se aqui o estilo contemporânea do espaço.

A palmeira ergue-se sobre uma plataforma elevada à medida que se aproxima da área destinada à sala de jantar. Aqui, uma mesa quadrada e sólida ocupa o centro da divisão com duas cadeiras em três lados e um banco de um lado.