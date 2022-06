Os 30m² mais bem aproveitados de sempre!

Num espaço de pequenas dimensões, é importante ter uma zona de arrumação que preferencialmente não deixe todos os objectos à vista, pois uma casa não é um museu! Assim, a solução encontrada para arrumar todos os objectos desnecessários para o dia-a-dia foi a criação de uma área de serviço localizada na parte de trás deste apartamento. Em conjugação com a casa de banho e a lavandaria, o espaço de arrumos situa-se num volume revestido a betão, mesmo por baixo da zona de dormir.

Outra das estratégias aqui utilizadas para dar a percepção de que este espaço parece maior foi a utilização de um espelho que remata essa mesma parede do fundo. Sendo este um espelho com toda a altura do piso, faz o corredor parecer ter o dobro do tamanho.