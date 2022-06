Uma incrível casa contemporânea

Enquanto que no exterior o material dominante é o tijolo, no interior, o grande destaque vai para o betão. De acabamento afagado, e utilizado tanto no chão como no tecto, para além de recriarem o estilo minimalista procurado na linguagem arquitectónica contemporânea, conferem a este open-space um aspecto muito requintado. Para além do betão, o grande envidraçado permite uma ligação directa com o exterior do edifício. Uma solução perfeita para os dias mais quentes do verão!