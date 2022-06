Máquina de lavar roupa na casa de banho? Descubra como!

Bem sabemos que, na maior parte das vezes, as nossas casas de banho são as divisões mais pequenas dos nossos apartamentos ou moradias. De facto, um grande número destas divisões resume-se à sua utilidade mais estrita, pelo que não necessita de ter mais espaço do que aquele que é realmente necessário. No entanto, para os mais sortudos, esta zona da casa pode ter uma área maior do que a de circulação conjugada com o espaço ocupado pelas loiças, pelo que se pode tornar um pouco vazia ou dar a sensação de ter mais espaços mortos do que outra qualquer divisão. Assim sendo, podemos sair da caixa e testar novas hipóteses na organização da nossa casa, utilizando a casa de banho para instalar a máquina de lavar roupa, se não vejamos:

- haverá sítio mais indicado para nos despirmos antes de tomar banho?

- poupe na necessidade de um grande cesto de roupa suja, tendo a sua máquina mais à mão!

- ganhe espaço na sua cozinha!

- não será mais fácil ter a banheira ou o lavatório onde dá um pré-tratamento às nódoas mais chatas antes de lavar essas peças na máquina?

- evite as discussões de sempre sobre quem é que deixou a roupa no meio do chão do quarto.

Tantas e tão boas razões para deixar de vez de lavar roupa na cozinha e passar essa tarefa para a casa de banho! Agora que já está mais convencido desta mudança, quer saber como instalar a sua máquina neste compartimento? Então fique connosco e veja as sugestões que temos para si!