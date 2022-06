Projecto de sonho, com paisagem única!

Situado numa grande encosta em Istanbul, surge a proposta da construção de uma habitação unifamiliar de sonho. Ao adaptar a sua forma à topografia do local, este projecto sugere o melhor aproveitamento do lugar onde se insere, valorizando as vistas e a orientação da habitação.

Através desta perspectiva renderizada, podemos compreender como a forma da habitação surgiu a partir de um volume inferior a partir do qual se extrudem outros quatro superiores. No centro existe um pátio que garante a iluminação natural em todas as zonas interiores da habitação.