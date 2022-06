Menos dinheiro, mais estilo!

A fachada da habitação, claramente restaurada, revela-nos que, apesar do seu aspecto jovem e rejuvenescido, esta é uma casa com vários anos de existência e com muitas histórias para contar. A sua cor azul, combina com o edifício imediatamente adjacente, lembrando as tonalidades do céu.

Pelo exterior é possível vermos os três pisos que constituem a habitação. Também nos apercebemos que o edifício não tem qualquer ligação com a rua e assim, a entrada é feita através de um moderno portão cinza escuro, que encaminha o habitante pelo jardim até à porta de entrada da habitação.