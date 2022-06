A incrível recuperação das ruínas de um anexo!

Localizado por entre as terras lusas, a homify 360º de hoje irá apresentar-lhe um dos mais fascinantes projectos portugueses em Guimarães. Nomeado como melhor edifício na área da Reabilitação em 2016, apresentamos-lhe a Casa em Guimarães, cujo projecto é da autoria do atelier ES1ARQ com sede na cidade do Porto e Guimarães.

O objectivo principal por trás deste projecto consiste na recuperação e reabilitação de uma moradia em ruínas que possibilitasse a criação de um lugar próprio para habitar por entre os bosques de carvalho, sobreiros e castanheiros situados numa das encostas da cidade. Preparado para conhecer melhor esta recuperação?!