Estamos habituados a que a luz natural entre pelas janelas localizadas nas paredes. E se as janelas estiverem no telhado? A clarabóia é uma ótima solução para iluminar uma casa. Nesta cozinha foi possível aproveitar o espaço livre para criar uma clarabóia que enche de luz o espaço, mesmo nos dias mais monótonos. Além disso, as janelas no telhado permitem-nos ver diretamente o céu, dando uma maior sensação de amplitude: não é em vão que rasgam o espaço até ao céu.

Obviamente, quanto maior forem as janelas, mais luz vai entrar em nossas casas. Mas tão importante quanto o tamanho das janelas é a orientação destas. Ao projetar uma casa necessita de ter em mente que as habitações viradas para sul recebem mais sol durante o inverno, enquanto no verão, será a nascente que terão mais acesso à luz do sol. No geral, as habitações viradas para este, só recebem a luz solar da manhã, enquanto as áreas orientadas a norte serão sempre mais escuras. Sabendo isso, há que agir em conformidade: é melhor colocar as áreas de entretenimento, trabalho e espaços de lazer em áreas voltadas para o sul. No entanto, no verão essas áreas recebem uma grande quantidade de calor, por esse motivo você tem de estar preparado: é melhor colocar as janelas da casa de modo a que elas facilitem a circulação do ar. Por outro lado, a colocação de grandes janelas viradas a norte, com a intenção de captar toda a luz possível, pode criar mais inconvenientes que vantagens. As janelas de vidro às vezes podem resultar em perda significativa de calor, por isso não é aconselhável que as janelas das áreas mais frias da casa sejam muito grandes.