10 ideias para ter uma casa bem decorada!

Muitas vezes, quando queremos uma casa bem decorada, temos de arriscar um pouco. Misturar materiais, cores, estilos… Desta vez vamos mostrar-lhe um exemplo do atelier Urbana 15 em que é feita uma mistura do moderno com o rústico, sendo que os azulejos são meio rústicos mais estilizados, tornando-se modernos também. O facto de não haver propriamente um padrão a seguir, ao colocarem os azulejos na parede, torna-a muito mais interessante e original e dá-lhe muito mais personalidade. Rústica é também a parede em rocha, que se conjuga perfeitamente coma cor dos móveis e da bancada, bem como com os apontamentos em branco.