Casa moderna e contemporânea

Os interiores são amplos e luminosos não só devido aos grandes vãos que se abrem para o exterior mas também devido às tonalidade claras seleccionadas para caracterizar o espaço.

A cozinha converte-se assim numa divisão caracterizada pelo estilo minimalista onde o branco é a principal cor que reveste as paredes e mobiliário. No entanto, o pavimento possui um revestimento mais escuro com o objectivo de contrastar com os restantes elementos da composição.

Outro factor adjacente a este espaço é o brilho presente nos acabamentos que cria uma sensação de maior amplitude espacial.