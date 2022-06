Uma casa moderna com gosto tropical

Como não podia faltar, não nos podíamos esquecer de lhe mostrar este detalhe incrível que une visualmente a sala de jantar com a zona da piscina e churrasqueira. Esta montra, capaz de ser acedida tanto através do interior como através do exterior funciona como uma espécie de vão que funde ambos os espaços. E se acabou de dar um mergulho na piscina e quer refrescar-se mais ainda com uma bebida, está à vontade! Com esta montra já não precisa de molhar o chão do interior da casa.