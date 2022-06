Reabilitação de um edifício ecológico no norte de Itália

Para além do uso dos materiais tradicionais no exterior, é claramente notório o mesmo desejo no interior do edifício. Enquanto os mosaicos e a pedra utilizados como revestimento conferem uma linguagem rústica ao interior do edifício, o uso do branco e a madeira conferem-lhe um toque de modernidade. Um acabamento perfeito que em fusão com a luz natural, proporcionam momentos únicos a esta sala de estar.