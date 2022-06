Uma casa para desfrutar ao máximo

Ao entrarmos em casa encontramos um ambiente acolhedor composto por materiais como a madeira e a pedra, onde a subtil iluminação natural flui entre as divisões amplas. As paredes combinam-se entre umas de pladur e outras de madeira, posteriormente pintadas com pigmentos naturais. O interior da casa conta com um sistema de duplo fluxo de renovação de ar, com um recuperador de calor e isolamentos com lã reciclada.

A madeira do piso e as vigas do tecto e a pedra decorativa da parede da sala reflectem texturas criando uma atmosfera encantadora e confortável, podendo até adjectivar-se o espaço de, conforto habitacional!