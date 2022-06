Um tesouro no campo

Os móveis em vermelho não continuam em todo o espaço – como pode comprovar com as tonalidades mais neutras que foram positivamente escolhidas para para completar o restante espaço. Um amplo sofá com zona de chaise lounge num tom bem claro combinada bem com a madeira presente, seja nos degraus das escadas, nos vãos das portas e janelas e até na secretária da mezzanine.

Claro que o mais interessante deste espaço é sem dúvida, como já referi, o pé direito duplo com possibilidade de criação de um piso extra dentro do mesmo espaço. Nesta perspectiva é fácil perceber como tudo se processo e se divide, sendo possível até adivinhar o piso superior. Graças à varanda transparente com estrutura em ferro é possível haver uma ligação directa entre os dois níveis. A escada que permite a ligação entre ambos, é sem dúvida a peça do espaço, em madeira e ferro – uma combinação que remonta à estética dos anos 50 em Nova Iorque.