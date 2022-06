Em apenas 14 m2 a magia acontece!

Nesta perspectiva podemos ver a totalidade do estúdio. Agora percebe-se bem e de forma clara a diferença de usos. Os materiais usados e cores foram iguais tanto na zona da sala como na da cozinha, aumentando assim consideravelmente a noção de área interior. A unir as duas zonas encontra-se a tal instalação de cabos pretos e lâmpadas globo, que se parece com uma aranha de mil patas.

Todos os móveis que se vêem no espaço foram projectos e planeados para este mini apartamento em concreto com o objectivo de maximizar o espaço. O resultado é sem duvida um projecto com uma visão abrangente de duplica o seu tamanho, mesmo incluindo alguns dos moveis antigos.