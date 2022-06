Uma casa no bosque

A casa no bosque faz parte do imaginário de qualquer um. Geralmente associamos a este tema uma arquitectura tradicional ou em madeira que remete para a definição conceptual da cabana ou de refúgio. Estes temas sempre fizeram parte da história da arquitectura moderna e foram já abordados por diversos arquitectos mundialmente reconhecidos.

As imagens seguintes fazem parte de um trabalho desenvolvido pelos arquitectos do atelier mimesis durante o tempo livre. Isto é, a casa que irá de seguida ficar a conhecer faz parte de uma proposta meramente conceptual em que as imagens computadorizadas se tornam tão reais que chega a ser difícil acreditar que se trata de um mero exemplo arquitectónico. Esta casa do bosque é inspirada no projecto ''House in the Woods'' da autoria dos arquitectos Hayakawa/Kowalczyk.

Continue desse lado e venha descobrir uma casa única no bosque!