Habitação rústica com encanto especial

No interior a casa transforma-se e a madeira brilhante e forte torna-se num revestimento mais claro e suave cujo objectivo é harmonizar os espaços interiores.

A sala de estar é um espaço bastante amplo e aberto no entanto a conformação espacial é conseguida com a ajuda do mobiliário. Neste caso é um grande sofá em forma de ''U'' que delimita a zona destinada à fruição desta divisão de lazer comum.

Os detalhes decorativos como é o caso dos tapetes e das almofadas conferem um ambiente rústico à composição estética interior da sala.