Cozinhar com elegância é outra coisa

Ter uma cozinha assim, é razão mais do que suficiente para estar sempre a inventar novas receitas. O planeamento de uma cozinha é muito importante, dado que é uma das áreas onde se passa mais tempo. Junte o quê e quem gosta, para depois estar feliz à volta da mesa.

Nesta cozinha, os estilos misturam-se, embora seja o vintage o dominante. A ilha é um ótima forma de criar mais um espaço, no qual, além do armazenamento, pode confecionar belas iguarias. A vantagem de um open space é que estão todos no mesmo espaço. Espreitam-se as salas de estar e de jantar.