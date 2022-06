A extensão que mudou a vida desta família!

O resultado é surpreendente não é?

Como pode ver e comparar, muitos elementos foram preservados e a construção do piso térreo praticamente não mudou. O aumento fez-se a nível de altura com mais um piso. Criar este novo andar e abolir a presença de telhas foi o suficiente para esquecer de vez o lado clássico e tradicional que esta habitação tinha, ou seja, o desenho clássico dos anos 60. Muitos elementos foram mantidos intocáveis, tal como o canteiro de flores à porta da garagem que agora encaixa perfeitamente no piso moderno. Observe, como também a entrada principal foi mantida no mesmo sitio, mesmo ao lado da porta de garagem.

Antes de entrarmos no interior veja na foto seguinte a fachada posterior, onde o estilo minimalista e as cores cinza escuro e branco contrastam com o verde jardim.Curioso?