Casas de banho pequenas cheias de estilo

As paredes também podem assumir uma grande função nas casas de banho pequenas, como tão bem pensou a decoradora de interiores Glória Roma. Aproveite para pôr à vista, usando utensílios para tal, elementos que usa no dia-a-dia. As toalhas de banho, retomando uma tendência que se usava em tempo passados, podem estar penduradas na parede.

Apesar de uma das paredes ser escura, na outra encontra-se o equilíbrio com os azulejos brancos. Mais fácil a limpeza com sanitários que não tocam no chão, além disso o chão parece maior. Ponha em prática estas ideias e a sua casa de banho parecerá bem maior.