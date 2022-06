Sala de jantar pequena fica grande em segundos

Se pertence ao clube das salas de jantar pequenas ou mesmo inexistentes, este artigo é para si. Não deixe que um pequeno espaço se torne uma dor de cabeça. Há ideias que o podem ajudar a contornar o problema. Ainda não acredita? Então, venha connosco!

Pode reunir amigos à mesa, no sofá ou mesmo em belas almofadas… O importante é que tenha todos estes elementos perto de si, para que não faltem no momento que mais precisa. Na sua pequena sala de jantar opte por mesas redondas, em vez de quadradas. São mais as pessoas que vão estar à mesa, porque não há esquinas.

Do pequeno se pode fazer grande, para tal basta alguma mestria na forma como organiza as peças de mobiliário e decorativas. Acompanhe alguns dos truques através das próximas seis imagens.