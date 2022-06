10 cortinas: espaços confortáveis e inspiradores

As cortinas são inspiradoras. São, para muitos, uma peça decorativa para qualquer casa. Há quem não consiga viver sem elas no interior do lar. É fácil de perceber esta feliz opção. As cortinas têm charme, são ousadas… Podem deixar passar muito ou impedir tudo.

Se não pode dedicar muito tempo às suas cortinas, até porque não tem jeito para costura, opte pelos rolos ou pelas romanas. Ficam sempre bem. Ainda não está convencido? Espreite as cortinas que lhe deixamos a seguir. Certamente, no final estará a dar-nos razão.

Sabia que também há cortinas que parecem autênticas esculturas e que são a escolha ideal para separar ambientes? Também as vai encontrar de seguida. Por isso, é que não nos cansamos de repetir que os profissionais da homify, simplesmente, pensam em tudo.